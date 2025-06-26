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Спекотніше за норму? Синоптики попередили, які сюрпризи готує липень українцям

Липень в Україні вважається найтеплішим місяцем року (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику липня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коротка кліматична характеристика липня в Україні

Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику липня, українцям нагадали, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди в липні в Україні).

В Укргідрометцентрі наголосили також, що липень - найтепліший місяць року:

  • з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами;
  • з періодами жаркої посушливої погоди.

Середня місячна температура повітря в цьому місяці складає:

  • по Україні - 19-24,8°C;
  • у Карпатах 13-18°C.

Абсолютний максимум температури повітря в липні в Україні:

  • 33,4-39,6°C;
  • у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму - місцями 40-41,6°C;
  • у гірських районах - 27-37°C.

При цьому абсолютний мінімум температури:

  • 2-9°C;
  • на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму - місцями 10-13°C;
  • на високогір'ї Карпат - від 2 градусів тепла до 1 градусу морозу.

Крім того, середня місячна кількість опадів є такою:

  • у західних, північних та у Вінницькій областях - 62-119 мм;
  • у Карпатах - 131-170 мм;
  • на решті території країни - 37-75 мм (на південному сході - місцями 23-36 мм).

Прогноз середньомісячної температури та кількості опадів

Насамкінець експерти УкрГМЦ поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у липні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні:

  • 21,6-26,0°C;
  • у Карпатах - 17-19°C.

Уточнюється, що це - на 2,0-2,5°C вище за норму.

Місячна ж кількість опадів у липні поточного року очікується такою:

  • в середньому по Україні - 25-73 мм;
  • у Карпатах та на Прикарпатті - місцями 84-109 мм.

"Що менше за норму (64-79%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Кліматична характеристика липня в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, в УкрГМЦ розповіли, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.

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