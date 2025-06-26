Спекотніше за норму? Синоптики попередили, які сюрпризи готує липень українцям

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, в УкрГМЦ розповіли, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.

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