Спекотніше за норму? Синоптики попередили, які сюрпризи готує липень українцям

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику липня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику липня, українцям нагадали, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди в липні в Україні).
В Укргідрометцентрі наголосили також, що липень - найтепліший місяць року:
Середня місячна температура повітря в цьому місяці складає:
Абсолютний максимум температури повітря в липні в Україні:
При цьому абсолютний мінімум температури:
Крім того, середня місячна кількість опадів є такою:
Насамкінець експерти УкрГМЦ поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у липні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні:
Уточнюється, що це - на 2,0-2,5°C вище за норму.
Місячна ж кількість опадів у липні поточного року очікується такою:
"Що менше за норму (64-79%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
Крім того, в УкрГМЦ розповіли, що буде з погодою в Україні найближчим часом і чи правда, що липень почнеться зі спеки.
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