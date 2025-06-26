Жарче нормы? Синоптики предупредили, какие сюрпризы готовит июль украинцам

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, в УкрГМЦ рассказали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

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