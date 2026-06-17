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Без спеки, але з дощами в частині Україні: що буде з погодою сьогодні

07:00 17.06.2026 Ср
2 хв
Синоптик розповіла про особливості погоди 17 червня
aimg Ірина Глухова
Без спеки, але з дощами в частині Україні: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 17 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 17 червня, в Україні не очікується спеки, а в низці областей прогнозують дощі та грози. Температура повітря залишатиметься комфортною майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні в Україні спостерігатиметься широкий спектр температурних показників.

Протягом дня повітря прогріється до +20+24 градусів. Трохи тепліше буде на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області - там очікується +23+26 градусів.

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Дощі пройдуть переважно у західних областях, за винятком Рівненської та Волинської областей, а також у центральній частині країни.

На решті території істотних опадів не прогнозується, хоча місцями можливий невеликий дощ.

Без спеки, але з дощами в частині Україні: що буде з погодою сьогодні

Дощі 17 червня ймовірні у різних областях, але спеки не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 17 червня буде хмарно з проясненнями.

Істотних опадів у Києві не очікується. Температура повітря вдень становитиме +20+22 градуси.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, найближчими днями температура повітря зазнаватиме незначних коливань із тенденцією до підвищення наприкінці тижня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про явище у столиці, коли небо над Києвом нагадувало кадри з апокаліптичного фільму.

Водночас кліматичні зміни в Україні стають дедалі помітнішими. Вони проявляються не лише у тепліших зимах та спекотнішому літі, а й у частіших погодних контрастах - посухах, зливах і паводках.

Синоптики зазначають, що нині за кілька годин може випасти місячна норма опадів, після чого дощів не буде тижнями.

Крім того, нещодавно фахівці пояснили, як саме створюються прогнози погоди та на основі яких даних працюють сучасні синоптики.

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