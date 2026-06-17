Без спеки, але з дощами в частині Україні: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 17 червня, в Україні не очікується спеки, а в низці областей прогнозують дощі та грози. Температура повітря залишатиметься комфортною майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні в Україні спостерігатиметься широкий спектр температурних показників.

Протягом дня повітря прогріється до +20+24 градусів. Трохи тепліше буде на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області - там очікується +23+26 градусів.

Дощі пройдуть переважно у західних областях, за винятком Рівненської та Волинської областей, а також у центральній частині країни.

На решті території істотних опадів не прогнозується, хоча місцями можливий невеликий дощ.

Дощі 17 червня ймовірні у різних областях, але спеки не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 17 червня буде хмарно з проясненнями.

Істотних опадів у Києві не очікується. Температура повітря вдень становитиме +20+22 градуси.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, найближчими днями температура повітря зазнаватиме незначних коливань із тенденцією до підвищення наприкінці тижня.