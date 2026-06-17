Без жары, но с дождями в некоторых регионах Украины: какая сегодня будет погода
Сегодня, 17 июня, в Украине не ожидается жары, а в ряде областей прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха останется комфортной почти по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По словам синоптика, сегодня в Украине будет наблюдаться широкий диапазон температур.
В течение дня воздух прогреется до +20...+24 градусов. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области - там ожидается +23...+26 градусов.
Дожди пройдут преимущественно в западных областях, за исключением Ровенской и Волынской областей, а также в центральной части страны.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, хотя местами возможен небольшой дождь.
Дожди 17 июня вероятны в различных областях, но жары не будет (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
В столице 17 июня будет облачно с прояснениями.
Существенных осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха днем составит +20+22 градуса.
Что дальше с погодой
По прогнозу Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о явлении в столице, когда небо над Киевом напоминало кадры из апокалиптического фильма.
В то же время климатические изменения в Украине становятся все более заметными. Они проявляются не только в более тёплых зимах и жарком лете, но и в более частых погодных контрастах — засухах, ливнях и наводнениях.
Синоптики отмечают, что сейчас за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, после чего дождей не будет неделями.
Кроме того, недавно специалисты объяснили, как именно составляются прогнозы погоды и на основе каких данных работают современные синоптики.