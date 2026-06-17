Без жары, но с дождями в некоторых регионах Украины: какая сегодня будет погода

Сегодня, 17 июня, в Украине не ожидается жары, а в ряде областей прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха останется комфортной почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам синоптика, сегодня в Украине будет наблюдаться широкий диапазон температур.

В течение дня воздух прогреется до +20...+24 градусов. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области - там ожидается +23...+26 градусов.

Дожди пройдут преимущественно в западных областях, за исключением Ровенской и Волынской областей, а также в центральной части страны.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, хотя местами возможен небольшой дождь.

Дожди 17 июня вероятны в различных областях, но жары не будет (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 17 июня будет облачно с прояснениями.

Существенных осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха днем составит +20+22 градуса.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели.