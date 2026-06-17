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Без жары, но с дождями в некоторых регионах Украины: какая сегодня будет погода

07:00 17.06.2026 Ср
2 мин
Синоптик рассказала об особенностях погоды 17 июня
aimg Ирина Глухова
Без жары, но с дождями в некоторых регионах Украины: какая сегодня будет погода Фото: синоптики представили прогноз погоды на 17 июня (Getty Images)
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Сегодня, 17 июня, в Украине не ожидается жары, а в ряде областей прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха останется комфортной почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам синоптика, сегодня в Украине будет наблюдаться широкий диапазон температур.

В течение дня воздух прогреется до +20...+24 градусов. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области - там ожидается +23...+26 градусов.

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Дожди пройдут преимущественно в западных областях, за исключением Ровенской и Волынской областей, а также в центральной части страны.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, хотя местами возможен небольшой дождь.

Без жары, но с дождями в некоторых регионах Украины: какая сегодня будет погода

Дожди 17 июня вероятны в различных областях, но жары не будет (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 17 июня будет облачно с прояснениями.

Существенных осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха днем составит +20+22 градуса.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о явлении в столице, когда небо над Киевом напоминало кадры из апокалиптического фильма.

В то же время климатические изменения в Украине становятся все более заметными. Они проявляются не только в более тёплых зимах и жарком лете, но и в более частых погодных контрастах — засухах, ливнях и наводнениях.

Синоптики отмечают, что сейчас за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, после чего дождей не будет неделями.

Кроме того, недавно специалисты объяснили, как именно составляются прогнозы погоды и на основе каких данных работают современные синоптики.

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