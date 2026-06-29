Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)

Кінець червня в Україні відзначився справжньою спекою, яка вже встигла оновити температурні максимуми у різних локаціях. Місцями стовпчики термометрів вдень показували більше +36°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів у різних областях України зафіксували у період:
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цих дат", - пояснили українцям.
Згідно з оприлюдненою Укргідрометцентром картою, всього за цей період "назбиралось" 22 нових температурних рекорди у 12 різних містах.
25 червня рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у таких містах:
Наступного дня, 26 червня, температурні рекорди зафіксували в інших містах:
У суботу, 27 червня, рекордні значення температури для цього дня спеціалісти відмітили у таких містах:
Найбільшу ж кількість температурних рекордів (одразу 11) у різних областях України зафіксували в неділю, 28 червня:
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла раніше, що хвиля по-справжньому сильної спеки почне накривати Україну з 28 червня.
Вона пояснила, що така ситуація складається через надходження до наших територій жаркого повітря із північних районів Африки (через південну та центральну Європу).
У понеділок і вівторок (29-30 червня), температура в денні години може сягати спекотних +35...+38°С на всьому Правобережжі України.
"Якщо температура - вище +35°С - це вже вважається сильна спека. І це становить певну небезпеку", - констатувала експерт.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.
Читайте також, яким може бути липень в Україні.