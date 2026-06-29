Жара зашкаливает. В Украине зафиксировали более 20 температурных рекордов (список городов)

Конец июня в Украине отметился настоящей жарой, которая уже успела обновить температурные максимумы в разных локациях. Местами столбики термометров днем показывали более +36°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, ряд температурных рекордов в разных областях Украины зафиксировали в период:
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этих дат", - объяснили украинцам.
Согласно обнародованной Укргидрометцентром карте, всего за этот период "насобиралось" 22 новых температурных рекорда в 12 разных городах.
25 июня рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в следующих городах:
На следующий день, 26 июня, температурные рекорды зафиксировали в других городах:
В субботу, 27 июня, рекордные значения температуры для этого дня специалисты отметили в следующих городах:
Наибольшее же количество температурных рекордов (сразу 11) в разных областях Украины зафиксировали в воскресенье, 28 июня:
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала ранее, что волна по-настоящему сильной жары начнет накрывать Украину с 28 июня.
Она объяснила, что такая ситуация складывается из-за поступления на наши территории жаркого воздуха из северных районов Африки (через южную и центральную Европу).
В понедельник и вторник (29-30 июня) температура в дневные часы может достигать жарких +35...+38°С на всем Правобережье Украины.
"Если температура выше +35°С - это уже считается сильная жара. И это представляет определенную опасность", - констатировала эксперт.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга нашей страны.
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