Жара зашкаливает. В Украине зафиксировали более 20 температурных рекордов (список городов)

Главное: Масштаб : за четыре дня (с 25 по 28 июня) в Украине зафиксировали 22 температурных рекорда в 12 городах.

: за четыре дня (с 25 по 28 июня) в Украине зафиксировали 22 температурных рекорда в 12 городах. Пик жары : наибольшее количество обновленных исторических максимумов пришлось на воскресенье, 28 июня - сразу 11 рекордов.

: наибольшее количество обновленных исторических максимумов пришлось на воскресенье, 28 июня - сразу 11 рекордов. Причина : аномальная жара пришла в Украину из северных районов Африки через южную и центральную Европу.

: аномальная жара пришла в Украину из северных районов Африки через южную и центральную Европу. Прогноз: синоптики предупреждают, что 29-30 июня на Правобережье температура может достигать +35...+38°C, что представляет опасность для здоровья.

Когда и сколько рекордов установила жара

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, ряд температурных рекордов в разных областях Украины зафиксировали в период:

с четверга, 25 июня;

по воскресенье, 28 июня.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этих дат", - объяснили украинцам.

Согласно обнародованной Укргидрометцентром карте, всего за этот период "насобиралось" 22 новых температурных рекорда в 12 разных городах.

Где именно зафиксировали новые рекорды

25 июня рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в следующих городах:

Черновцы - 31,3°C;

Львов - 30,2°C;

Тернополь - 30,0°C.

На следующий день, 26 июня, температурные рекорды зафиксировали в других городах:

Луцк - 33,5°C;

Ужгород - 33,4°C;

Ровно - 33,1°C;

Львов - 31,7°C.

В субботу, 27 июня, рекордные значения температуры для этого дня специалисты отметили в следующих городах:

Черновцы - 35,9°C;

Ужгород - 34,6°C;

Львов - 32,4°C;

Винница - 31,4°C.

Наибольшее же количество температурных рекордов (сразу 11) в разных областях Украины зафиксировали в воскресенье, 28 июня:

Луцк - 36,7°C;

Ужгород - 36,4°C;

Ровно - 36,2°C;

Одесса - 36,0°C;

Львов - 35,8°C;

Ивано-Франковск - 35,6°C;

Тернополь - 35,5°C;

Кропивницкий - 35,0°C;

Винница - 34,6°C;

Житомир - 33,0°C;

Хмельницкий - 32,8°C.

Температурные рекорды в Украине в период 25-28 июня 2026 (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Откуда в Украину пришла жара

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала ранее, что волна по-настоящему сильной жары начнет накрывать Украину с 28 июня.

Она объяснила, что такая ситуация складывается из-за поступления на наши территории жаркого воздуха из северных районов Африки (через южную и центральную Европу).

В понедельник и вторник (29-30 июня) температура в дневные часы может достигать жарких +35...+38°С на всем Правобережье Украины.

"Если температура выше +35°С - это уже считается сильная жара. И это представляет определенную опасность", - констатировала эксперт.