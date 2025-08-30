Спека не відступає: синоптики попередили, що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, на вихідних у більшості областей України очікується висока температура повітря вдень від 28 до 33 градусів та без опадів. Лише у Карпатах і в Донецькій області можливі локальні дощі.

Тим часом у Чернівецькій області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва - читайте у матеріалі РБК-Україна.