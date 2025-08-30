RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жара не отступает: синоптики предупредили, что будет с погодой сегодня

Фото: погода в Украине на 30 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в субботу, 30 августа, Украину ждет сухая погода без дождей и с небольшой облачностью. Температура воздуха в отдельных регионах повысится до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет царить небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров с секунду. В Приазовье и восточных областях днем местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит 13-19 градусов, днем 26-31 градус. На юге страны столбики термометров местами поднимутся до +34 градусов. В западных областях днем прогнозируют не более 23-28 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня без осадков, с небольшой облачностью. Ветер юго-восточный, 5-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 14-16 градусов, днем 28-30 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 13-16 градусов, днем 28-30 градусов.

  • Восток - ночью 13-15 градусов, днем 29-32 градуса.

  • Центр - ночью 14-17 градусов, днем 28-31 градус.

  • Юг - ночью 16-19 градусов, днем 30-34 градуса.

  • Запад - ночью 12-15 градусов, днем 23-28 градусов.

 

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, на выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.

Между тем в Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

Как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине