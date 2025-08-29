Спека до +33 і трохи дощу: синоптик розповіла, де на вихідних можливі опади

На вихідних у більшості областей України очікується висока температура повітря вдень від 28 до 33 градусів та без опадів. Лише у Карпатах і в Донецькій області можливі локальні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами Діденко, 30 та 31 серпня у більшості областей максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28+33 градуси. У нічні години стане трохи прохолодніше від +14 до +19 градусів, на півдні до +20.

Як пояснила синоптик, антициклон утримує вологу Атлантики, тому переважно опадів не прогнозується. Лише подекуди завтра на Донеччині, а в неділю у Карпатах можливі локальні дощі.

Погода у Києві

У столиці протягом вихідних буде спекотно, +28…+31 градус, без опадів.

Погода у вересні

1 вересня спека трохи зменшиться на заході та півночі +24…+28 градусів, на решті території ще буде гаряче, до +33 градусів. Дощі ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та у центральних областях, тоді як на заході та півночі залишиться сухо.

Також синоптик повідомила, коли послабне спека.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня. Літо завершується і передає наші справедливі надії осені", - уточнила Діденко.