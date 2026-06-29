Спека в салонах: кияни вимагають від влади вмикати кондиціонери у транспорті

Кияни вимагають, щоб у міському транспорті обов’язково вмикали кондиціонери за температири +22°C і вище. А також, щоб влада впровадила систему швидкого реагування на скарги через "1551".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
Головне:
Попри те, що значна частина рухомого складу "Київпастрансу" технічно оснащена системами охолодження, пасажири продовжують потерпати від спеки через те, що водії часто ігнорують їх увімкнення або списують це на несправність техніки.
Ключові вимоги петиції:
Автори ініціативи наголошують, що чинна система обробки звернень через "1551" є неефективною: розгляд скарги триває тижнями, що робить безглуздим будь-яке реагування на проблему в режимі реального часу. Натомість нова система дозволить оперативно виправляти ситуацію безпосередньо під час рейсу.
Зараз петиція активно збирає голоси - на підтримку ініціативи вже висловилися сотні киян.
У кінці червня Україну накрила хвиля спеки, яка вже встигла оновити температурні максимуми у різних локаціях. Місцями стовпчики термометрів сягнули понад +36°C.
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