Спека в салонах: кияни вимагають від влади вмикати кондиціонери у транспорті

Головне: Нові правила для "Київпастрансу": Кияни вимагають обов’язково вмикати кондиціонери в транспорті при температурі вище +22°C.

Кияни вимагають обов’язково вмикати кондиціонери в транспорті при температурі вище +22°C. Миттєва реакція: Замість тижневого очікування відповідей, автори петиції пропонують запровадити регламент реагування на скарги протягом 1-2 годин.

Замість тижневого очікування відповідей, автори петиції пропонують запровадити регламент реагування на скарги протягом 1-2 годин. Зміни в "1551": Пропонується створити окрему категорію в системі "1551", щоб скарги пасажирів автоматично спрямовувалися диспетчерам депо для негайної перевірки або заміни машини на маршруті.

Пропонується створити окрему категорію в системі "1551", щоб скарги пасажирів автоматично спрямовувалися диспетчерам депо для негайної перевірки або заміни машини на маршруті. Мета: Припинити практику формальних відписок і забезпечити реальний комфорт у транспорті під час літньої спеки.

Кондиціонери у транспорті

Попри те, що значна частина рухомого складу "Київпастрансу" технічно оснащена системами охолодження, пасажири продовжують потерпати від спеки через те, що водії часто ігнорують їх увімкнення або списують це на несправність техніки.

Ключові вимоги петиції:

Чіткий температурний режим: Зобов'язати водіїв вмикати кондиціонери в салонах щоразу, коли температура повітря на вулиці перевищує +22°C.

Зобов'язати водіїв вмикати кондиціонери в салонах щоразу, коли температура повітря на вулиці перевищує +22°C. Спеціальна категорія в "1551": Створити на порталі та у додатку Контактного центру міста Києва окрему категорію "Не працює кондиціонер у громадському транспорті".

Створити на порталі та у додатку Контактного центру міста Києва окрему категорію "Не працює кондиціонер у громадському транспорті". Оперативне реагування: Встановити норматив розгляду таких звернень протягом 1-2 годин. Передбачається, що скарги мають автоматично потрапляти до диспетчерів депо для миттєвої перевірки або заміни транспорту на маршруті.

Автори ініціативи наголошують, що чинна система обробки звернень через "1551" є неефективною: розгляд скарги триває тижнями, що робить безглуздим будь-яке реагування на проблему в режимі реального часу. Натомість нова система дозволить оперативно виправляти ситуацію безпосередньо під час рейсу.

Зараз петиція активно збирає голоси - на підтримку ініціативи вже висловилися сотні киян.