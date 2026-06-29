Жара в салонах: киевляне требуют от власти включать кондиционеры в транспорте

Киевляне требуют, чтобы в городском транспорте обязательно включали кондиционеры при температурах при +22°C и више. А также, чтобы власти внедрили систему быстрого реагирования на жалобы через "1551".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Главное:
Несмотря на то, что значительная часть подвижного состава "Киевпасстранса" технически оснащена системами охлаждения, пассажиры продолжают страдать от жары из-за того, что водители часто игнорируют их включение или списывают это на неисправность техники.
Ключевые требования петиции:
Авторы инициативы отмечают, что действующая система обработки обращений через "1551" неэффективна: рассмотрение жалобы продолжается неделями, что делает бессмысленным любое реагирование на проблему в режиме реального времени. Новая система позволит оперативно исправлять ситуацию непосредственно во время рейса.
Сейчас петиция активно собирает голоса - в поддержку инициативы уже высказались сотни киевлян.
В конце июня Украину накрыла волна жары, которая уже успела обновить температурные максимумы в разных локациях. Местами столбики термометров достигли более +36°C.
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