Спека до +32 повертається в Україну: синоптик дала прогноз на завтра

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода під впливом антициклону. Температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів. Опадів цього дня не прогнозують.

Температура до +35

Вже у суботу та неділю, 30-31 серпня, спека в країні посилиться. За прогнозами, стовпчики термометрів піднімуться до +30…+35 градусів. Лише у західних областях 31 серпня очікується зниження температури - від +24 до +27 градусів.

Погода в Києві

У Києві розпочалося справжнє бабине літо, щоправда, воно більше нагадує гарячі дні, ніж теплі. У п’ятницю температура складе близько +28 градусів, і жодних опадів не передбачається.

Коли закінчиться спека

Літній сезон завершується під знаком спеки, а й перші дні вересня обіцяють бути не менш жаркими. Лише після 7 вересня температура поступово знизиться, і погода стане лагіднішою.

Фото: завтра в Україні буде сонячно та спекотно (синоптик Наталка Діденко)