Спека до +32 повертається в Україну: синоптик дала прогноз на завтра

Фото: Україну накриє спека (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Завтра в Україні буде сонячно та сухо, а температура повітря підніметься до +32. Уже на вихідних спека посилиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода під впливом антициклону. Температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів. Опадів цього дня не прогнозують.

Температура до +35

Вже у суботу та неділю, 30-31 серпня, спека в країні посилиться. За прогнозами, стовпчики термометрів піднімуться до +30…+35 градусів. Лише у західних областях 31 серпня очікується зниження температури - від +24 до +27 градусів.

Погода в Києві

У Києві розпочалося справжнє бабине літо, щоправда, воно більше нагадує гарячі дні, ніж теплі. У п’ятницю температура складе близько +28 градусів, і жодних опадів не передбачається.

Коли закінчиться спека

Літній сезон завершується під знаком спеки, а й перші дні вересня обіцяють бути не менш жаркими. Лише після 7 вересня температура поступово знизиться, і погода стане лагіднішою.

Фото: завтра в Україні буде сонячно та спекотно (синоптик Наталка Діденко)

Як захиститися від спеки:

  • Не виходити на вулицю з 11:00 до 16:00.

  • Легкий одяг із натуральних тканин, світлі кольори.

  • Обов’язково головний убір і сонцезахисні окуляри.

  • Пити воду невеликими порціями протягом дня.

  • Уникати алкоголю та великої кількості кави.

  • Харчуватися легко: овочі, фрукти, нежирні білки.

  • Провітрювати житло зранку та ввечері.

  • Використовувати вентилятор чи кондиціонер (без різких перепадів температур).

  • Зволожувати повітря, обприскувати себе водою.

  • При симптомах теплового удару (слабкість, нудота, запаморочення) - перейти в тінь чи прохолодне місце. Пити воду, за потреби звертатися до лікаря.

Нагадаємо, у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.

Також в коментарі РБК-Україна синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що відбувається з погодою в Україні.

