Спека до +32 повертається в Україну: синоптик дала прогноз на завтра

Завтра в Україні буде сонячно та сухо, а температура повітря підніметься до +32. Уже на вихідних спека посилиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
У п’ятницю, 29 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода під впливом антициклону. Температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів. Опадів цього дня не прогнозують.
Вже у суботу та неділю, 30-31 серпня, спека в країні посилиться. За прогнозами, стовпчики термометрів піднімуться до +30…+35 градусів. Лише у західних областях 31 серпня очікується зниження температури - від +24 до +27 градусів.
У Києві розпочалося справжнє бабине літо, щоправда, воно більше нагадує гарячі дні, ніж теплі. У п’ятницю температура складе близько +28 градусів, і жодних опадів не передбачається.
Літній сезон завершується під знаком спеки, а й перші дні вересня обіцяють бути не менш жаркими. Лише після 7 вересня температура поступово знизиться, і погода стане лагіднішою.
Не виходити на вулицю з 11:00 до 16:00.
Легкий одяг із натуральних тканин, світлі кольори.
Обов’язково головний убір і сонцезахисні окуляри.
Пити воду невеликими порціями протягом дня.
Уникати алкоголю та великої кількості кави.
Харчуватися легко: овочі, фрукти, нежирні білки.
Провітрювати житло зранку та ввечері.
Використовувати вентилятор чи кондиціонер (без різких перепадів температур).
Зволожувати повітря, обприскувати себе водою.
При симптомах теплового удару (слабкість, нудота, запаморочення) - перейти в тінь чи прохолодне місце. Пити воду, за потреби звертатися до лікаря.
