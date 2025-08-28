RU

Жара до +32 возвращается в Украину: синоптик дала прогноз на завтра

Фото: Украину накроет жара (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Завтра в Украине будет солнечно и сухо, а температура воздуха поднимется до +32. Уже на выходных жара усилится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

В пятницу, 29 августа, в Украине установится сухая и солнечная погода под влиянием антициклона. Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют.

Температура до +35

Уже в субботу и воскресенье, 30-31 августа, жара в стране усилится. По прогнозам, столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов. Только в западных областях 31 августа ожидается снижение температуры - от +24 до +27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве началось настоящее бабье лето, правда, оно больше напоминает горячие дни, чем теплые. В пятницу температура составит около +28 градусов, и никаких осадков не предвидится.

Когда закончится жара

Летний сезон завершается под знаком жары, но и первые дни сентября обещают быть не менее жаркими. Лишь после 7 сентября температура постепенно снизится, и погода станет более мягкой.

Фото: завтра в Украине будет солнечно и жарко (синоптик Наталья Диденко)

Как защититься от жары:

  • Не выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

  • Легкая одежда из натуральных тканей, светлые цвета.

  • Обязательно головной убор и солнцезащитные очки.

  • Пить воду небольшими порциями в течение дня.

  • Избегать алкоголя и большого количества кофе.

  • Питаться легко: овощи, фрукты, нежирные белки.

  • Проветривать жилье утром и вечером.

  • Использовать вентилятор или кондиционер (без резких перепадов температур).

  • Увлажнять воздух, опрыскивать себя водой.

  • При симптомах теплового удара (слабость, тошнота, головокружение) - перейти в тень или прохладное место. Пить воду, при необходимости обращаться к врачу.

Напомним, в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.

Также в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что происходит с погодой в Украине.

