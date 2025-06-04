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Спека повертається: синоптики попередили про +31 в Україні

Фото: Погода в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У четвер, 5 червня, більша частина території України опиниться під впливом теплого повітря, яке надходить із заходу. Завдяки цьому вдень очікується по-літньому спекотна погода, попри досить прохолодну ніч.

За даними синоптиків, в цей день переважатиме малохмарна та суха погода. У полі підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні, проте в другій половині дня на північному заході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16°, у Карпатах - +9…+14°. Вдень повітря прогріється до +23…+28°, на південному заході країни - аж до +31°. У гірських районах буде трохи свіжіше: +18…+23°.

Вітер переважно південний, у східних областях - північний, швидкість 5-10 м/с. У Карпатах вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Фото: Український гідрометеорологічний центр (facebook.com)

Погода у Києві та області

У середу, 5 червня, на Київщині очікується суха та тепла погода. Протягом доби буде невелика хмарність, опади не прогнозуються. Атмосферні умови сприятимуть комфортному перебуванню на вулиці.

Вітер південного напрямку, помірний - 5-10 м/с.

 Температура повітря:

  •  по області вночі +11…+16°, вдень +23…+28°;
  •  у столиці вночі +14…+16°, вдень +26…+28°.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили "погодні підсумки" за третю декаду травня 2025 року та розповіли, на які садові й городні культури найбільше вплинула негода в останні тижні весни.

Також в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.

Крім того, РБК-Україна писала, що середньомісячна температура повітря травня в Києві склала 13,6 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 2,2 градусів.

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