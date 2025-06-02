Холодний травень із заморозками затримав літо в Києві

Фото: погода в Києві була холоднішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)

Травень 2025 року в Києві був холодніший за норму. Метеорологічне літо прийшло на десять днів пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря травня склала 13,6 градусів тепла. Це нижче кліматичної норми на 2,2 градусів. Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,1 градусів морозу. Найтепліше було 4 числа, коли максимальна температура підвищилась до 27,0 градусів тепла. Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників. Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98% місячної норми.