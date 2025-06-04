Жара возвращается: синоптики предупредили о +31 в Украине

По данным синоптиков, в этот день будет преобладать малооблачная и сухая погода. В поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, однако во второй половине дня на северо-западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16°, в Карпатах - +9...+14°. Днем воздух прогреется до +23...+28°, на юго-западе страны - до +31°. В горных районах будет немного свежее: +18...+23°.

Ветер преимущественно южный, в восточных областях - северный, скорость 5-10 м/с. В Карпатах днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр (facebook.com)

Погода в Киеве и области

В среду, 5 июня, на Киевщине ожидается сухая и теплая погода. В течение суток будет небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Атмосферные условия будут способствовать комфортному пребыванию на улице.

Ветер южного направления, умеренный - 5-10 м/с.

Температура воздуха: