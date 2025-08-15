ua en ru
Спека повернеться в Україну на вихідні: де буде до +35

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 09:35
Спека повернеться в Україну на вихідні: де буде до +35 Фото: на вихідних в Україні буде спекотно (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україну повертається літня спека. Уже в суботу та неділю температура підніметься до +35 градусів, а в південних і східних регіонах спека затримається і наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко в Telegram.

Погода в Україні

У суботу, 16 серпня, під впливом антициклону по всій країні буде тепло і сонячно. Удень очікується +25...+29 градусів, а на Закарпатті та на півдні - до +30...+32.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі температура трохи знизиться до +22...+26 градусів через проходження атмосферного фронту. Він же принесе в ці регіони локальні дощі. На півдні, сході та в більшості центральних областей спека посилиться - до +30...+35 градусів, без опадів.

Погода в Києві

У столиці 16-17 серпня опадів не очікується. Погода буде сонячною і комфортною: +25...+27 градусів. У понеділок температура знизиться до +22, але дощі малоймовірні.

Чим порадує наступний тиждень

У понеділок, 18 серпня, спека збережеться на півдні та південному сході - до +30...+35 градусів. На решті території температура буде комфортною, в межах +20...+24.

Як врятуватися від спеки:

  • Уникайте сонця з 11:00 до 16:00.
  • Носіть легкий одяг світлих тонів і головні убори.
  • Пийте більше води та уникайте алкоголю.
  • Користуйтеся сонцезахисним кремом із високим SPF.
  • Провітрюйте приміщення і за можливості використовуйте вентилятори або кондиціонери.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що травень 2025 року став другим за теплом місяцем у світовій історії спостережень, але в Україні він виявився прохолодним, подекуди із заморозками на поверхні ґрунту.

У липні ж погода завдала серйозного удару по врожаю - збиральна кампанія сповільнилася, а частина посівів почала гинути.

Також можете почитати, скільки температурних рекордів було зафіксовано в липні в Україні.

