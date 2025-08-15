Спека повернеться в Україну на вихідні: де буде до +35

В Україну повертається літня спека. Уже в суботу та неділю температура підніметься до +35 градусів, а в південних і східних регіонах спека затримається і наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко в Telegram .

Погода в Україні

У суботу, 16 серпня, під впливом антициклону по всій країні буде тепло і сонячно. Удень очікується +25...+29 градусів, а на Закарпатті та на півдні - до +30...+32.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі температура трохи знизиться до +22...+26 градусів через проходження атмосферного фронту. Він же принесе в ці регіони локальні дощі. На півдні, сході та в більшості центральних областей спека посилиться - до +30...+35 градусів, без опадів.

Погода в Києві

У столиці 16-17 серпня опадів не очікується. Погода буде сонячною і комфортною: +25...+27 градусів. У понеділок температура знизиться до +22, але дощі малоймовірні.

Чим порадує наступний тиждень

У понеділок, 18 серпня, спека збережеться на півдні та південному сході - до +30...+35 градусів. На решті території температура буде комфортною, в межах +20...+24.

Як врятуватися від спеки: