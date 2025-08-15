Жара вернется в Украину на выходные: где будет до +35

В Украину возвращается летний зной. Уже в субботу и воскресенье температура поднимется до +35 градусов, а в южных и восточных регионах жара задержится и на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

В субботу, 16 августа, под влиянием антициклона по всей стране будет тепло и солнечно. Днем ожидается +25…+29 градусов, а в Закарпатье и на юге - до +30…+32.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере температура немного снизится до +22…+26 градусов из-за прохождения атмосферного фронта. Он же принесет в эти регионы локальные дожди. На юге, востоке и в большинстве центральных областей жара усилится - до +30…+35 градусов, без осадков.

Погода в Киеве

В столице 16-17 августа осадков не ожидается. Погода будет солнечной и комфортной: +25…+27 градусов. В понедельник температура снизится до +22, но дожди маловероятны.

Чем порадует следующая неделя

В понедельник, 18 августа, жара сохранится на юге и юго-востоке - до +30…+35 градусов. На остальной территории температура будет комфортной, в пределах +20…+24.

Как спастись от жары: