Жара вернется в Украину на выходные: где будет до +35

Украина, Пятница 15 августа 2025 09:35
Жара вернется в Украину на выходные: где будет до +35 Фото: на выходных в Украине будет жарко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украину возвращается летний зной. Уже в субботу и воскресенье температура поднимется до +35 градусов, а в южных и восточных регионах жара задержится и на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

В субботу, 16 августа, под влиянием антициклона по всей стране будет тепло и солнечно. Днем ожидается +25…+29 градусов, а в Закарпатье и на юге - до +30…+32.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере температура немного снизится до +22…+26 градусов из-за прохождения атмосферного фронта. Он же принесет в эти регионы локальные дожди. На юге, востоке и в большинстве центральных областей жара усилится - до +30…+35 градусов, без осадков.

Погода в Киеве

В столице 16-17 августа осадков не ожидается. Погода будет солнечной и комфортной: +25…+27 градусов. В понедельник температура снизится до +22, но дожди маловероятны.

Чем порадует следующая неделя

В понедельник, 18 августа, жара сохранится на юге и юго-востоке - до +30…+35 градусов. На остальной территории температура будет комфортной, в пределах +20…+24.

Как спастись от жары:

  • Избегайте солнца с 11:00 до 16:00.
  • Носите легкую одежду светлых тонов и головные уборы.
  • Пейте больше воды и избегайте алкоголя.
  • Пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким SPF.
  • Проветривайте помещения и при возможности используйте вентиляторы или кондиционеры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что май 2025 года стал вторым по теплу месяцем в мировой истории наблюдений, но в Украине он оказался прохладным, местами с заморозками на поверхности почвы.

В июле же погода нанесла серьезный удар по урожаю - уборочная кампания замедлилась, а часть посевов начала гибнуть.

Также можете почитать, сколько температурных рекордов было зафиксировано в июле в Украине.

Гидрометцентр Киев Украина
