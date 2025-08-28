Спека посилиться: де сьогодні буде до +30

Сьогодні, 28 серпня, майже по всій Україні очікується сонячна погода та без жодних опадів. В окремих регіонах температура повітря підвищиться до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у всіх регіонахочікується тепла та сонячна погода без опадів. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 10-15 градусів, у північно-східних регіонах - 7-12 градусів. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів, а на півдні країни місцями підніметься до 30 градусів.
У столиці сьогодні протягом дня буде спостерігатися невелика хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду.
Уночі температура складе 11-13 градусів. Вдень від 25 до 27 градусів.
Захід: ніч обіцяє бути прохолодною - 12-14 градусів, а вдень повітря прогріється до комфортних 26-28 градусів. Опадів не прогнозують, небо буде здебільшого ясним.
Північ: уночі температура складе 12-14 градусів, а вдень підніметься до 24-26 градусів. День пройде без опадів із помірним вітром.
Центр: ніч буде трохи теплішою - 13-15 градусів, а вдень очікується до 26-29 градусів. Сонячна погода створить сприятливі умови для відпочинку та роботи на відкритому повітрі.
Схід: тут ніч прохолодніша - 10-12 градусів, удень температура сягне 24-27 градусів. Погода залишається сухою та сонячною.
Південь: ніч тепла - 16-18 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів. Тут збережеться відчуття літньої спеки, особливо в другій половині дня.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила про те, що в Україну йде спека. За її словами, антициклон Mareike вже у четвер, 28 серпня, забезпечить Україні переважно суху та сонячну погоду.
Завдяки зміні напрямку вітру на південний і південно-східний, температура повітря почне поступово підвищуватися.
Тим часом в Укргідрометцентрі вже дали прогноз на перший місяці осені, розповівши якою буде погода у вересні.