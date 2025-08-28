RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жара усилится: где сегодня будет до +30

Фото: в Украину вернулась жара (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет солнечной и без осадков - на смену антицлону Julia в Украину пришла Kyra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня во всех регионах ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит 10-15 градусов, в северо-восточных регионах - 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, а на юге страны местами поднимется до 30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня будет наблюдаться небольшая облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура составит 11-13 градусов. Днем от 25 до 27 градусов.

Погода по регионам Украины

  • Запад: ночь обещает быть прохладной - 12-14 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных 26-28 градусов. Осадков не прогнозируют, небо будет в основном ясным.

  • Север: ночью температура составит 12-14 градусов, а днем поднимется до 24-26 градусов. День пройдет без осадков с умеренным ветром.

  • Центр: ночь будет немного теплее - 13-15 градусов, а днем ожидается до 26-29 градусов. Солнечная погода создаст благоприятные условия для отдыха и работы на открытом воздухе.

  • Восток: здесь ночь прохладнее - 10-12 градусов, днем температура достигнет 24-27 градусов. Погода остается сухой и солнечной.

  • Юг: ночь теплая - 16-18 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов. Здесь сохранится ощущение летней жары, особенно во второй половине дня.

 

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украину идет жара. По ее словам, антициклон Mareike уже в четверг, 28 августа, обеспечит Украине преимущественно сухую и солнечную погоду.

Благодаря изменению направления ветра на южный и юго-восточный, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Тем временем в Укргидрометцентре уже дали прогноз на первый месяцы осени, рассказав какой будет погода в сентябре.

