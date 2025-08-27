ua en ru
Україну накриє антициклон Mareike: що буде з погодою завтра

Середа 27 серпня 2025 11:33
Україну накриє антициклон Mareike: що буде з погодою завтра Фото: Україну накриє антициклон Mareikeа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Антициклон Mareike зробить погоду в Україні сухою та сонячною у четвер, 28 серпня. Температура повітря дещо підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами синоптика, вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки, і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися.

28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25…+29 °C, на півдні та заході місцями до +30 °C, на Сумщині та Чернігівщині +20…+23 °C.

Погода у Києві

У столиці 28 серпня передбачається суха сонячна тепла погода з температурою близько +25 °C.

Діденко показала карту, яка ілюструє, як рухатиметься антициклон Mareike по території України.

Погода до кінця тижня

Як розповіла синоптик, надалі в Україні стане ще тепліше. Впродовж п’ятниці, суботи та неділі, 29–31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28…+32 °C, на півдні та сході в окремих районах до +32…+34 °C.

Послаблення спеки орієнтовно передбачається з 4 вересня, на півдні – з 7–8 вересня.

Попередній прогноз на 1 вересня: в Україні переважно сухо, лише на заході можливі локальні короткі дощі. У північних та західних областях +26…+29 °C, у центрі та на півдні +28…+33 °C, на сході +32…+35 °C.

Як захиститися від спеки:

  • Пийте достатньо води, уникайте алкоголю та кави у спеку.
  • Уникайте прямого сонця, особливо з 11:00 до 16:00.
  • Носіть легкий, вільний одяг світлих кольорів та капелюх.
  • Використовуйте сонцезахисні креми та окуляри.
  • Обмежте фізичні навантаження та активні прогулянки в спеку.
  • За можливості залишайтеся в прохолодних або кондиціонованих приміщеннях.
  • Стежте за станом дітей, літніх людей та тварин – вони найбільш уразливі.

Раніше у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.

А у Чернівецькій області вчора температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

