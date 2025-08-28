ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека посилиться: де сьогодні буде до +30

Четвер 28 серпня 2025 07:01
UA EN RU
Спека посилиться: де сьогодні буде до +30 Фото: в Україну повернулась спека (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 28 серпня, майже по всій Україні очікується сонячна погода та без жодних опадів. В окремих регіонах температура повітря підвищиться до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у всіх регіонахочікується тепла та сонячна погода без опадів. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 10-15 градусів, у північно-східних регіонах - 7-12 градусів. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів, а на півдні країни місцями підніметься до 30 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні протягом дня буде спостерігатися невелика хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Уночі температура складе 11-13 градусів. Вдень від 25 до 27 градусів.

Погода по регіонах України

  • Захід: ніч обіцяє бути прохолодною - 12-14 градусів, а вдень повітря прогріється до комфортних 26-28 градусів. Опадів не прогнозують, небо буде здебільшого ясним.

  • Північ: уночі температура складе 12-14 градусів, а вдень підніметься до 24-26 градусів. День пройде без опадів із помірним вітром.

  • Центр: ніч буде трохи теплішою - 13-15 градусів, а вдень очікується до 26-29 градусів. Сонячна погода створить сприятливі умови для відпочинку та роботи на відкритому повітрі.

  • Схід: тут ніч прохолодніша - 10-12 градусів, удень температура сягне 24-27 градусів. Погода залишається сухою та сонячною.

  • Південь: ніч тепла - 16-18 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів. Тут збережеться відчуття літньої спеки, особливо в другій половині дня.

Спека посилиться: де сьогодні буде до +30

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила про те, що в Україну йде спека. За її словами, антициклон Mareike вже у четвер, 28 серпня, забезпечить Україні переважно суху та сонячну погоду.

Завдяки зміні напрямку вітру на південний і південно-східний, температура повітря почне поступово підвищуватися.

Тим часом в Укргідрометцентрі вже дали прогноз на перший місяці осені, розповівши якою буде погода у вересні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили