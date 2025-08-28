Спека посилиться: де сьогодні буде до +30

Сьогодні, 28 серпня, майже по всій Україні очікується сонячна погода та без жодних опадів. В окремих регіонах температура повітря підвищиться до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у всіх регіонахочікується тепла та сонячна погода без опадів. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 10-15 градусів, у північно-східних регіонах - 7-12 градусів. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів, а на півдні країни місцями підніметься до 30 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні протягом дня буде спостерігатися невелика хмарність, однак опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Уночі температура складе 11-13 градусів. Вдень від 25 до 27 градусів.

Погода по регіонах України