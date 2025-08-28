Жара усилится: где сегодня будет до +30

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет солнечной и без осадков - на смену антицлону Julia в Украину пришла Kyra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня во всех регионах ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит 10-15 градусов, в северо-восточных регионах - 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, а на юге страны местами поднимется до 30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня будет наблюдаться небольшая облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура составит 11-13 градусов. Днем от 25 до 27 градусов.

Погода по регионам Украины