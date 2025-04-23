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Спека настає: синоптик розповіла, чого чекати 24 квітня в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на 24 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 квітня, в Україні температура вдень стрибне до +35 градусів. Хоча без дощів не обійдеться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра Україна втримуватиме пальму першості чи не найспекотнішої країни Європи. Температура повітря становитиме протягом дня +20...+26 градусів", - розповіла вона.

За словами Діденко, термометри, які розташовані на відкритому сонці,можуть показувати і +35 градусів!

"Дощі з грозами завтра ймовірні у західній частині України, ввечері у четвер також опади дійдуть до північної частини та південного сходу", - зазначила синоптик.
24 квітня Україна буде в топі найспекотніших країн Європи (facebook.com/tala.didenko)

Погода у Києві

У Києві 24 квітня буде спекотним днем, до +25, +26 градусів.

"24 квітня більшу частину доби в столиці опадів не очікується, проте завтра ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів", - констатувала синоптик.

Погода в Україні найближчими днями

У п'ятницю, 25 квітня, дощів побільшає, а у суботу, 26 квітня в Україні очікується різке похолодання на півночі та заході України. До цього списку додасться більшість центральної частини.

"А у неділю антициклон зумовить в Україні суху, проте прохолодну погоду", - зазначила Діденко.

Детальніше про погоду 24 та 25 квітня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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