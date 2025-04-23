Спека настає: синоптик розповіла, чого чекати 24 квітня в Україні

Завтра, 24 квітня, в Україні температура вдень стрибне до +35 градусів. Хоча без дощів не обійдеться.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра Україна втримуватиме пальму першості чи не найспекотнішої країни Європи. Температура повітря становитиме протягом дня +20...+26 градусів", - розповіла вона.
За словами Діденко, термометри, які розташовані на відкритому сонці,можуть показувати і +35 градусів!
"Дощі з грозами завтра ймовірні у західній частині України, ввечері у четвер також опади дійдуть до північної частини та південного сходу", - зазначила синоптик.
У Києві 24 квітня буде спекотним днем, до +25, +26 градусів.
"24 квітня більшу частину доби в столиці опадів не очікується, проте завтра ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів", - констатувала синоптик.
У п'ятницю, 25 квітня, дощів побільшає, а у суботу, 26 квітня в Україні очікується різке похолодання на півночі та заході України. До цього списку додасться більшість центральної частини.
"А у неділю антициклон зумовить в Україні суху, проте прохолодну погоду", - зазначила Діденко.
Детальніше про погоду 24 та 25 квітня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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