Жара наступает: синоптик рассказала, чего ждать 24 апреля в Украине

"Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха составит в течение дня +20...+26 градусов", - рассказала она.

По словам Диденко, термометры, которые расположены на открытом солнце, могут показывать и +35 градусов!

"Дожди с грозами завтра вероятны в западной части Украины, вечером в четверг также осадки дойдут до северной части и юго-востока", - отметила синоптик.

24 апреля Украина будет в топе самых жарких стран Европы (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве 24 апреля будет жарким днем, до +25, +26 градусов.

"24 апреля большую часть суток в столице осадков не ожидается, однако завтра вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей", - констатировала синоптик.