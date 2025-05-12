Такого не було з 1978 року: погода у Львові побила історичні рекорди
Впродовж 11-12 травня погода у Львові встановила кілька історичних температурних рекордів. За словами синоптиків, такого не було з 1978 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.
Які температурні рекорди зафіксували у Львові
Згідно з інформацією регіонального центру з гідрометеорології, 11 травня мінімальна температура повітря у Львові становила -0,2°С.
Уточнюється, що попереднє мінімальне значення цього дня:
- спостерігалось у 1978 році;
- становило +0,4°С.
"Це вже другий випадок перекриття мінімальної температури від початку року - і вдруге зафіксовано весняного місяця (перший випадок - у квітні)", - розповіли синоптики.
Температурний рекорд у Львові 11 травня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Дещо згодом у Львові зафіксували ще один температурний рекорд - другу ніч поспіль.
"12 травня мінімальна температура повітря становила 0,0°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році й становило +0,3°С", - розповіли українцям.
Температурний рекорд у Львові 12 травня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Прогноз погоди у Львові та області
Згідно з прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 12 травня, у Львівській області погода буде хмарною, з проясненнями.
Вдень - часом дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Денна температура повітря:
- по області - від 9 до 14 градусів тепла;
- у Львові - 10-12 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на 12 квітня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
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