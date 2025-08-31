UA

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні в останній день літа

Фото: синоптики дали прогноз погоди на останній день літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в останній день літа, 31 серпня, буде сухою і спекотною. Максимально температура підніметься до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні по Україні невелика хмарність, здебільшого без опадів. Лише на Закарпатті можливі місцями невеликі короткочасні дощі і грози.

Вітер південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с. 

Температура повітря вдень від +26 до +31 градуса. На півдні та південному сході стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси. В Карпатах вдень +20 +25 градусів.

Погода в Києві

У Києві сьогодні теж невелика хмарність, але опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у столиці вдень близько +30 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на перший місяць осені.

Також, як повідомлялося раніше, у серпні у Києві спостерігалася сильна негода. У центрі столиці за день випала півмісячна норма опадів.

