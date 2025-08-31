RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жара или дожди? Какой будет погода в Украине в последний день лета

Фото: синоптики дали прогноз погоды на последний день лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в последний день лета, 31 августа, будет сухой и жаркой. Максимально температура поднимется до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как сообщили в Укргидрометцентре, сегодня по Украине небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь на Закарпатье возможны местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем от +26 до +31 градуса. На юге и юго-востоке столбики термометров покажут +29 +34 градуса. В Карпатах днем +20 +25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже небольшая облачность, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут в столице днем около +30 градусов.

 

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на первый месяц осени.

Также, как сообщалось ранее, в августе в Киеве наблюдалась сильная непогода. В центре столицы за день выпала полумесячная норма осадков.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве