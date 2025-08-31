Жара или дожди? Какой будет погода в Украине в последний день лета

Погода в Украине

Как сообщили в Укргидрометцентре, сегодня по Украине небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь на Закарпатье возможны местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем от +26 до +31 градуса. На юге и юго-востоке столбики термометров покажут +29 +34 градуса. В Карпатах днем +20 +25 градусов.



Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже небольшая облачность, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут в столице днем около +30 градусов.

