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Спека б'є рекорди: де в Україні синоптики зафіксували історичні максимуми (карта)

13:28 03.08.2026 Пн
2 хв
В яких областях і коли саме стовпчики термометрів "підскочили" найбільше?
aimg Ірина Костенко
Місцями від спеки не рятує навіть вода (фото ілюстративне: Getty Images)

Хвиля сильної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми побили свої попередні історичні значення у різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Період: в Україні зафіксували нові температурні максимуми впродовж трьох днів поспіль - з 31 липня по 2 серпня.
  • Перевищення показників: денні максимуми в деяких областях побили попередні історичні значення для цих дат на 0,1 - 1,4°C.
  • Географія рекордів: пікові температури зафіксували в різних обласних центрах на заході, півночі та в центрі України.
  • Найвищі значення: найспекотніше було в Ужгороді, де температура сягнула 35,5°C (1 серпня) та 35,1°C (2 серпня).

Про які нові температурні рекорди йдеться

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди в Україні були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль. Йдеться про період:

  • з п'ятниці, 31 липня;
  • по неділю, 2 серпня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Повідомляється, виходячи з даних метеорологічних станцій, що було зафіксовано перевищення показників на 0,1 - 1,4°C.

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В яких облцентрах зафіксували нові рекорди

Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 31 липня зафіксували:

  • в Івано-Франківську - 32,9°C;
  • у Львові - 32,7°C.

Наступного дня - в суботу, 1 серпня - повітря рекордно прогрілось у таких семи містах:

  • Ужгород - 35,5°C;
  • Луцьк - 34,8°C;
  • Вінниця - 34,7°C;
  • Рівне - 34,5°C;
  • Івано-Франківськ - 34,2°C;
  • Львів - 33,5°C;
  • Тернопіль - 33,1°C.

Тим часом у неділю, 2 серпня, фахівці зафіксували температурні рекорди в таких чотирьох облцентрах:

  • Ужгород - 35,1°C;
  • Вінниця - 34,8°C;
  • Житомир - 34,3°C;
  • Чернігів - 34,1°C.

Температурні рекорди в обласних центрах України у період з 31 липня по 2 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.

Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, чому вода вдень (зокрема в морі) здається холоднішою, ніж зранку.

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