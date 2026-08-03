Спека б'є рекорди: де в Україні синоптики зафіксували історичні максимуми (карта)

Хвиля сильної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми побили свої попередні історичні значення у різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди в Україні були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль. Йдеться про період:
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.
Повідомляється, виходячи з даних метеорологічних станцій, що було зафіксовано перевищення показників на 0,1 - 1,4°C.
Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 31 липня зафіксували:
Наступного дня - в суботу, 1 серпня - повітря рекордно прогрілось у таких семи містах:
Тим часом у неділю, 2 серпня, фахівці зафіксували температурні рекорди в таких чотирьох облцентрах:
Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.
Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, чому вода вдень (зокрема в морі) здається холоднішою, ніж зранку.
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