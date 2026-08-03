Жара бьет рекорды: где в Украине синоптики зафиксировали исторические максимумы (карта)

Волна сильной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения в разных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение трех дней подряд. Речь идет о периоде:
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Сообщается, исходя из данных метеорологических станций, что было зафиксировано превышение показателей на 0,1 - 1,4°C.
Исходя из обнародованной Укргидрометцентром карты (где отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы в течение 31 июля зафиксировали:
На следующий день - в субботу, 1 августа - воздух рекордно прогрелся в следующих семи городах:
Тем временем в воскресенье, 2 августа, специалисты зафиксировали температурные рекорды в таких четырех облцентрах:
В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.
Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, почему вода днем (в частности в море) кажется холоднее, чем утром.
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