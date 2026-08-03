RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жара бьет рекорды: где в Украине синоптики зафиксировали исторические максимумы (карта)

13:28 03.08.2026 Пн
2 мин
В каких областях и когда именно столбики термометров "подскочили" больше всего?
aimg Ирина Костенко
Местами от жары не спасает даже вода (фото иллюстративное: Getty Images)

Волна сильной жары, накрывшая Украину, установила ряд новых температурных рекордов. Дневные максимумы побили свои предыдущие исторические значения в разных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Период: в Украине зафиксировали новые температурные максимумы в течение трех дней подряд - с 31 июля по 2 августа.
  • Превышение показателей: дневные максимумы в некоторых областях побили предыдущие исторические значения для этих дат на 0,1 - 1,4°C.
  • География рекордов: пиковые температуры зафиксировали в разных областных центрах на западе, севере и в центре Украины.
  • Самые высокие значения: жарче всего было в Ужгороде, где температура достигла 35,5°C (1 августа) и 35,1°C (2 августа).

О каких новых температурных рекордах идет речь

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение трех дней подряд. Речь идет о периоде:

  • с пятницы, 31 июля;
  • по воскресенье, 2 августа.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.

Сообщается, исходя из данных метеорологических станций, что было зафиксировано превышение показателей на 0,1 - 1,4°C.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

В каких облцентрах зафиксировали новые рекорды

Исходя из обнародованной Укргидрометцентром карты (где отражены рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы в течение 31 июля зафиксировали:

  • в Ивано-Франковске - 32,9°C;
  • во Львове - 32,7°C.

На следующий день - в субботу, 1 августа - воздух рекордно прогрелся в следующих семи городах:

  • Ужгород - 35,5°C;
  • Луцк - 34,8°C;
  • Винница - 34,7°C;
  • Ровно - 34,5°C;
  • Ивано-Франковск - 34,2°C;
  • Львов - 33,5°C;
  • Тернополь - 33,1°C.

Тем временем в воскресенье, 2 августа, специалисты зафиксировали температурные рекорды в таких четырех облцентрах:

  • Ужгород - 35,1°C;
  • Винница - 34,8°C;
  • Житомир - 34,3°C;
  • Чернигов - 34,1°C.

Температурные рекорды в областных центрах Украины в период с 31 июля по 2 августа 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре поделились также ссылками на страницы других областных или региональных центров по гидрометеорологии в социальных сетях.

Там можно найти информацию об имеющихся "местных" температурных рекордах, установленных жарой для отдельных дат.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, почему вода днем (в частности в море) кажется холоднее, чем утром.

Читайте также, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияКлиматологМетеорологРекорды