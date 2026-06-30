Спека до +38 вдарить у частині областей: де сьогодні припече найбільше

Спека в Україні

Останні дні в Україні тримається екстремальна спека, яка прийшла з Західної Європи. Лише за чотири дні - з 25 по 28 червня - у 12 містах країни зафіксували 22 температурні рекорди.

Пік аномального тепла припав на неділю, 28 червня, коли синоптики оновили одразу 11 історичних максимумів.

РБК-Україна вже підготувало детальний прогноз погоди на найближчий тиждень.

Також синоптики розповіли, чого чекати від погоди у липні.