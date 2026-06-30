Спека до +38 вдарить у частині областей: де сьогодні припече найбільше

Сьогодні, 30 червня, високі температури очікуються по всій Україні, місцями повітря прогріється до +38 градусів. Лише у кількох регіонах прогнозують короткочасні грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
За словами синоптика, сьогодні в Україні збережеться спекотна погода.
"Червень завершиться високою температурою повітря", - повідомила Діденко.
За її прогнозом, температура повітря становитиме:
Де можливі дощі
За прогнозом Діденко, вночі короткочасні дощі з грозами ймовірні у центральних областях.
Удень опади очікуються лише на крайньому заході України, де ввечері місцями пройдуть грозові дощі. На решті території країни переважатиме суха погода.
Погода в Україні 30 червня залишатиметься спекотна у більшості областей (інфографіка: РБК-Україна)
У столиці 30 червня буде спекотно та без опадів.
Температура повітря вдень підніметься до +34 градусів.
За словами синоптика, хвиля спеки триватиме ще кілька днів.
Послаблення високих температур очікується 2 липня у західних областях, а 3-4 липня прохолодніше стане й на решті території України.
Останні дні в Україні тримається екстремальна спека, яка прийшла з Західної Європи. Лише за чотири дні - з 25 по 28 червня - у 12 містах країни зафіксували 22 температурні рекорди.
Пік аномального тепла припав на неділю, 28 червня, коли синоптики оновили одразу 11 історичних максимумів.
РБК-Україна вже підготувало детальний прогноз погоди на найближчий тиждень.
Також синоптики розповіли, чого чекати від погоди у липні.