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Спека до +38 вдарить у частині областей: де сьогодні припече найбільше

07:00 30.06.2026 Вт
2 хв
Дощі з грозами можливі лише в окремих областях
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 30 червня (Getty Images)

Сьогодні, 30 червня, високі температури очікуються по всій Україні, місцями повітря прогріється до +38 градусів. Лише у кількох регіонах прогнозують короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Якою буде погода 30 червня

За словами синоптика, сьогодні в Україні збережеться спекотна погода.

"Червень завершиться високою температурою повітря", - повідомила Діденко.

За її прогнозом, температура повітря становитиме:

  • у західних областях - +33...+38 градусів;
  • на півночі - +30...+34 градуси, на Сумщині - +27...+29 градусів;
  • у центральних областях - +30...+35 градусів;
  • у східних областях - +26...+29 градусів;
  • у південних областях - +30...+35 градусів.

Де можливі дощі

За прогнозом Діденко, вночі короткочасні дощі з грозами ймовірні у центральних областях.

Удень опади очікуються лише на крайньому заході України, де ввечері місцями пройдуть грозові дощі. На решті території країни переважатиме суха погода.

Погода в Україні 30 червня залишатиметься спекотна у більшості областей (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 30 червня буде спекотно та без опадів.

Температура повітря вдень підніметься до +34 градусів.

Коли спаде спека

За словами синоптика, хвиля спеки триватиме ще кілька днів.

Послаблення високих температур очікується 2 липня у західних областях, а 3-4 липня прохолодніше стане й на решті території України.

Спека в Україні

Останні дні в Україні тримається екстремальна спека, яка прийшла з Західної Європи. Лише за чотири дні - з 25 по 28 червня - у 12 містах країни зафіксували 22 температурні рекорди.

Пік аномального тепла припав на неділю, 28 червня, коли синоптики оновили одразу 11 історичних максимумів.

РБК-Україна вже підготувало детальний прогноз погоди на найближчий тиждень.

Також синоптики розповіли, чого чекати від погоди у липні.

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