Жара до +38 ударит по части областей: где сегодня припечет больше всего

Какая будет погода 30 июня

По словам синоптика, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.

"Июнь завершится высокой температурой воздуха", - сообщила Диденко.

По ее прогнозу температура воздуха составит:

в западных областях - +33...+38 градусов;

на севере - +30...+34 градуса, в Сумской области - +27...+29 градусов;

в центральных областях - +30…+35 градусов;

в восточных областях - +26...+29 градусов;

в южных областях - +30...+35 градусов.

Где возможны дожди

По прогнозу Диденко, ночью кратковременные дожди с грозами возможны в центральных областях.

Днем осадки ожидаются лишь на крайнем западе Украины, где по вечерам местами пройдут грозовые дожди. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Погода в Украине 30 июня будет жаркая в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 30 июня жарко и без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +34 градусов.

Когда спадет жара

По словам синоптика, волна жары продлится еще несколько дней .

Ослабление высоких температур ожидается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля прохладнее станет и на остальной территории Украины.