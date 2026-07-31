Спека до +34 та невелика хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою, яку зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску.

До того ж, із Західної Європи почне поширюватися тепле повітря, тож температура підвищиться.

Загалом сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°, на крайньому заході країни до 34°.

Фото: якою буде погода в Україні 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 27-29°.