Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 31 июля, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +34°. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Последний день июля порадует украинцев спокойной погодой, которую обусловит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.
К тому же из Западной Европы начнет распространяться теплый воздух, поэтому температура повысится.
В целом, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 25-30°, по крайней западе страны до 34°.
Фото: какой будет погода в Украине 31 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.
Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.
Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.