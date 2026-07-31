Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Последний день июля порадует украинцев спокойной погодой, которую обусловит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.

К тому же из Западной Европы начнет распространяться теплый воздух, поэтому температура повысится.

В целом, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30°, по крайней западе страны до 34°.

Фото: какой будет погода в Украине 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.