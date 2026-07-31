Спека до +34 та невелика хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 липня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 31 липня, очікується спекотна погода - місцями прогріє до +34°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.