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Спека до +34 та невелика хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 31.07.2026 Пт
1 хв
Чи чекати сьогодні на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +34 та невелика хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 липня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 31 липня, очікується спекотна погода - місцями прогріє до +34°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою, яку зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску.

До того ж, із Західної Європи почне поширюватися тепле повітря, тож температура підвищиться.

Загалом сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°, на крайньому заході країни до 34°.

Спека до +34 та невелика хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 27-29°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

Також фахівці розповіли про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні.

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