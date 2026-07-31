Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 июля (Getty Images)

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В Украине сегодня, 31 июля, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +34°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.