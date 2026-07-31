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Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 31.07.2026 Пт
1 мин
Ждать ли сегодня дождя?
aimg Татьяна Степанова
Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 июля (Getty Images)
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В Украине сегодня, 31 июля, ожидается жаркая погода - местами прогреет до +34°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Последний день июля порадует украинцев спокойной погодой, которую обусловит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.

К тому же из Западной Европы начнет распространяться теплый воздух, поэтому температура повысится.

В целом, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30°, по крайней западе страны до 34°.

Жара до +34 и небольшая облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.

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