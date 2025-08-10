Спека до +33 та місцями грози: прогноз погоди на наступний тиждень

Наступний тиждень в Україні принесе спекотну погоду - місцями до +33 градусів. Проте синоптики також попереджають про дощі та грози у деяких регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 11 серпня, частину областей України накриють дощі. Мокро буде на півдні та у деяких центральних областях, а на сході можливі грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Вже у вівторок, 12 серпня, дощі повністю відступлять. Проте це не змінить температуру повітря.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До середини тижня в Україну прийде справжня літня спека. У середу, 13 серпня, температура повітря підійметься ще на кілька градусів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 14 серпня, спекотна погода продовжить панувати в Україні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До кінця робочого тижня температура повітря в Україні залишиться майже без змін. Дощів, за прогнозами синоптиків, не передбачається.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що відбувається з погодою в Україні і чи можна назвати серпень цьогоріч умовно "холодним".
Також кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімат.