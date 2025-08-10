UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Спека до +33 та місцями грози: прогноз погоди на наступний тиждень

Фото: синоптики розповіли, де буде спекотна погода наступного тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступний тиждень в Україні принесе спекотну погоду - місцями до +33 градусів. Проте синоптики також попереджають про дощі та грози у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 11 серпня, частину областей України накриють дощі. Мокро буде на півдні та у деяких центральних областях, а на сході можливі грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі - від +23 +до +25 градусів;
  • на сході - від +24 до +30 градусів;
  • у центрі - від +24 до +27 градусів;
  • на півдні - від +28 до +30 градусів;
  • на заході - від +22 до +26 градусів.

Вже у вівторок, 12 серпня, дощі повністю відступлять. Проте це не змінить температуру повітря.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі - від +23 +до +27 градусів;
  • на сході - від +22 до +29 градусів;
  • у центрі - від +25 до +28 градусів;
  • на півдні - від +28 до +30 градусів;
  • на заході - від +22 до +26 градусів.

До середини тижня в Україну прийде справжня літня спека. У середу, 13 серпня, температура повітря підійметься ще на кілька градусів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі - від +24 +до +26 градусів;
  • на сході - від +25 до +30 градусів;
  • у центрі - від +25 до +30 градусів;
  • на півдні - від +28 до +33 градусів;
  • на заході - від +25 до +32 градусів.

У четвер, 14 серпня, спекотна погода продовжить панувати в Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі - від +24 +до +26 градусів;
  • на сході - від +24 до +30 градусів;
  • у центрі - від +25 до +30 градусів;
  • на півдні - від +28 до +33 градусів;
  • на заході - від +25 до +32 градусів.

До кінця робочого тижня температура повітря в Україні залишиться майже без змін. Дощів, за прогнозами синоптиків, не передбачається.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі - від +24 +до +26 градусів;
  • на сході - від +24 до +29 градусів;
  • у центрі - від +25 до +30 градусів;
  • на півдні - від +29 до +32 градусів;
  • на заході - від +26 до +33 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що відбувається з погодою в Україні і чи можна назвати серпень цьогоріч умовно "холодним".

Також кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімат.

