Общество Образование Деньги Изменения

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Фото: синоптики рассказали, где будет жаркая погода на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Следующая неделя в Украине принесет жаркую погоду - местами до +33 градусов. Однако синоптики также предупреждают о дождях и грозах в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 11 августа, часть областей Украины накроют дожди. Мокро будет на юге и в некоторых центральных областях, а на востоке возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +23 +до +25 градусов;
  • на востоке - от +24 до +30 градусов;
  • в центре - от +24 до +27 градусов;
  • на юге - от +28 до +30 градусов;
  • на западе - от +22 до +26 градусов.

Уже во вторник, 12 августа, дожди полностью отступят. Однако это не изменит температуру воздуха.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +23 +до +27 градусов;
  • на востоке - от +22 до +29 градусов;
  • в центре - от +25 до +28 градусов;
  • на юге - от +28 до +30 градусов;
  • на западе - от +22 до +26 градусов.

К середине недели в Украину придет настоящая летняя жара. В среду, 13 августа, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +25 до +30 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +28 до +33 градусов;
  • на западе - от +25 до +32 градусов.

В четверг, 14 августа, жаркая погода продолжит царить в Украине.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +24 до +30 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +28 до +33 градусов;
  • на западе - от +25 до +32 градусов.

До конца рабочей недели температура воздуха в Украине останется почти без изменений. Дождей, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +24 до +29 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +29 до +32 градусов;
  • на западе - от +26 до +33 градусов.

 

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что происходит с погодой в Украине и можно ли назвать август в этом году условно "холодным".

Также климатолог в интервью РБК-Украина рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.

