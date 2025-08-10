Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Следующая неделя в Украине принесет жаркую погоду - местами до +33 градусов. Однако синоптики также предупреждают о дождях и грозах в некоторых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 11 августа, часть областей Украины накроют дожди. Мокро будет на юге и в некоторых центральных областях, а на востоке возможны грозы.
Столбики термометров днем покажут:
Уже во вторник, 12 августа, дожди полностью отступят. Однако это не изменит температуру воздуха.
Столбики термометров днем покажут:
К середине недели в Украину придет настоящая летняя жара. В среду, 13 августа, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 14 августа, жаркая погода продолжит царить в Украине.
Столбики термометров днем покажут:
До конца рабочей недели температура воздуха в Украине останется почти без изменений. Дождей, по прогнозам синоптиков, не предвидится.
Столбики термометров днем покажут:
