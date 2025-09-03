Спека до +32 градусів і грози: де сьогодні очікувати дощі

Погода в Україні сьогодні, 3 вересня, буде переважно сонячною та теплою. Опади очікуються лише у західному регіоні, де вдень можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій території країни переважатиме малохмарна погода. Дощі можливі тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер переважно північно-східний, на заході - південно-східний, 3-8 метрів м/с.
Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів, у західних областях до 17 градусів. Вдень очікується 24-29 градусів. У південних регіонах вночі буде тепліше - 15-20 градусів, а вдень підніметься до 27-32 градусів. На північному сході країни вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
У столиці сьогодні малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
Температура по області вночі 10–15 градусів, вдень 24-29 градусів. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 24-26 градусів.
Північ - вночі 10-15 градусів, вдень 24-29 градусів.
Схід - вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів.
Центр - вночі 10-15 градусів, вдень 24-29 градусів.
Південь - вночі 15-20 градусів, вдень 27-32 градуси.
Захід - вночі 10-17 градусів, вдень 24-29 градусів.
Нагадаємо, нещодавно синоптики підбили підсумки не надто спекотного літа в Києві та зафіксували лише 5 температурних рекордів.
Найбільш теплим виявився липень, коли середня температура перевищила норму на 1,3 градуса.
Найхолодніший день літа припав на 25 серпня - температура опустилась до 9,9 градуса тепла. Найспекотнішим став 7 липня, коли повітря прогрілося до 34,4 градуса тепла.
Також стало відомо, якою може бути погода в Україні впродовж вересня.