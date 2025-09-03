Жара до +32 градусов и грозы: где сегодня ожидать дожди

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей территории страны будет преобладать малооблачная погода. Дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-восточный, на западе - юго-восточный, 3-8 метров м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, в западных областях до 17 градусов. Днем ожидается 24-29 градусов. В южных регионах ночью будет теплее - 15-20 градусов, а днем поднимется до 27-32 градусов. На северо-востоке страны ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 24-29 градусов. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов.

Погода по регионам