RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жара до +32 градусов и грозы: где сегодня ожидать дожди

Фото: синоптики дали прогноз на 3 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Погода в Украине сегодня, 3 сентября, будет преимущественно солнечной и теплой. Осадки ожидаются только в западном регионе, где днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей территории страны будет преобладать малооблачная погода. Дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно северо-восточный, на западе - юго-восточный, 3-8 метров м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, в западных областях до 17 градусов. Днем ожидается 24-29 градусов. В южных регионах ночью будет теплее - 15-20 градусов, а днем поднимется до 27-32 градусов. На северо-востоке страны ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 24-29 градусов. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 10-15 градусов, днем 24-29 градусов.

  • Восток - ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

  • Центр - ночью 10-15 градусов, днем 24-29 градусов.

  • Юг - ночью 15-20 градусов, днем 27-32 градуса.

  • Запад - ночью 10-17 градусов, днем 24-29 градусов.

 

 

Напомним, недавно синоптики подвели итоги не слишком жаркого лета в Киеве и зафиксировали лишь 5 температурных рекордов.

Наиболее теплым оказался июль, когда средняя температура превысила норму на 1,3 градуса.

Самый холодный день лета пришелся на 25 августа - температура опустилась до 9,9 градуса тепла. Самым жарким стал 7 июля, когда воздух прогрелся до 34,4 градуса тепла.

Также стало известно, какой может быть погода в Украине в течение сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине