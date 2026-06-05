Спека до +28 та літні грози: де в Україні різко зміниться погода у п'ятницю

Температура

5 червня по всій країні буде тепло. Максимальна температура вдень - від +23 до +26 градусів, на півдні - до +28.

У Києві вдень очікується близько +25 градусів, вночі - +13-15.

Опади

Дощі цього дня очікуються у багатьох областях. Без істотних опадів залишиться лише південь країни та вузька смуга від Київщини на південь.

Фото: якою буде погода в Україні 5 червня (інфографіка РБК-Україна)

Для столиці сильних опадів не прогнозують - можливий лише місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході вночі і вранці місцями очікується туман.