Спека до +28 та літні грози: де в Україні різко зміниться погода у п'ятницю

Сьогодні, 5 червня, в Україні буде тепло і мокро майже по всій країні. В одному з регіонів температура підніметься до +28.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко та Українського гідрометеорологічного центру.
5 червня по всій країні буде тепло. Максимальна температура вдень - від +23 до +26 градусів, на півдні - до +28.
У Києві вдень очікується близько +25 градусів, вночі - +13-15.
Дощі цього дня очікуються у багатьох областях. Без істотних опадів залишиться лише південь країни та вузька смуга від Київщини на південь.
Для столиці сильних опадів не прогнозують - можливий лише місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.
На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході вночі і вранці місцями очікується туман.
Нагадаємо, травнева негода наприкінці весни вдарила по майбутньому врожаю - у деяких районах шквали та град пошкодили цвіт і плоди на деревах, а на посівах поширились хвороби і шкідники.
Як повідомляло РБК-Україна, травень 2026 року в Києві перевищив кліматичну норму на 0,5 градуса і встановив три температурних рекорди.