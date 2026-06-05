Жара до +28 и летние грозы: где в Украине резко изменится погода в пятницу

Температура

5 июня по всей стране будет тепло. Максимальная температура днем - от +23 до +26 градусов, на юге - до +28.

В Киеве днем ожидается около +25 градусов, ночью - +13-15.

Осадки

Дожди в этот день ожидаются во многих областях. Без существенных осадков останется только юг страны и узкая полоса от Киевщины на юг.

Фото: какой будет погода в Украине 5 июня (инфографика РБК-Украина)

Для столицы сильных осадков не прогнозируют - возможен лишь местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.

На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке ночью и утром местами ожидается туман.