Головна » Життя » Суспільство

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою: синоптик зробила оптимістичний прогноз

14:55 31.05.2026 Нд
1 хв
Де завтра очікуються дощі, а де - потепління?
aimg Тетяна Степанова
Літо в Україні розпочнеться теплою погодою: синоптик зробила оптимістичний прогноз Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 1 червня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні завтра, 1 червня, очікується тепла погода, без сильного вітру. У деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Літо в Україні розпочнеться теплою погодою. Вдень 1 червня повсюди - ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси", - повідомила Діденко.

Ще трохи свіжіше побуде на північному сході, +17+19 градусів.

Дощі завтра очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.

Вітер нарешті вгомониться, буде невеликим, максимум помірним, поки що - північних напрямків. Але, за словами синоптика, це тимчасово, скоро він перейде на південь.

У Києві літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.

Нагадаємо, цього тижня Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.

Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копитко, кореспондент РБК-Україна