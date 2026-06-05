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Спека до +28 та літні грози: де в Україні різко зміниться погода у п'ятницю

07:00 05.06.2026 Пт
2 хв
Де в Україні 5 червня пройдуть дощі, а кому пощастить?
aimg Олена Чупровська
Спека до +28 та літні грози: де в Україні різко зміниться погода у п'ятницю Фото: Лише в одному регіоні буде сухо: на Україну чекають "лайт-тропіки" з дощами та +28 (Getty Images)
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Сьогодні, 5 червня, в Україні буде тепло і мокро майже по всій країні. В одному з регіонів температура підніметься до +28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко та Українського гідрометеорологічного центру.

Температура

5 червня по всій країні буде тепло. Максимальна температура вдень - від +23 до +26 градусів, на півдні - до +28.

У Києві вдень очікується близько +25 градусів, вночі - +13-15.

Опади

Дощі цього дня очікуються у багатьох областях. Без істотних опадів залишиться лише південь країни та вузька смуга від Київщини на південь.

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Спека до +28 та літні грози: де в Україні різко зміниться погода у п'ятницюФото: якою буде погода в Україні 5 червня (інфографіка РБК-Україна)

Для столиці сильних опадів не прогнозують - можливий лише місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер - південно-східний, 5-10 м/с.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході вночі і вранці місцями очікується туман.

Нагадаємо, травнева негода наприкінці весни вдарила по майбутньому врожаю - у деяких районах шквали та град пошкодили цвіт і плоди на деревах, а на посівах поширились хвороби і шкідники.

Як повідомляло РБК-Україна, травень 2026 року в Києві перевищив кліматичну норму на 0,5 градуса і встановив три температурних рекорди.

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