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Жара до +28 и летние грозы: где в Украине резко изменится погода в пятницу

07:00 05.06.2026 Пт
2 мин
Где в Украине 5 июня пройдут дожди, а кому повезет?
aimg Елена Чупровская
Жара до +28 и летние грозы: где в Украине резко изменится погода в пятницу Фото: Только в одном регионе будет сухо: Украину ждут "лайт-тропики" с дождями и +28 (Getty Images)
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Сегодня, 5 июня, в Украине будет тепло и мокро почти по всей стране. В одном из регионов температура поднимется до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Украинского гидрометеорологического центра.

Температура

5 июня по всей стране будет тепло. Максимальная температура днем - от +23 до +26 градусов, на юге - до +28.

В Киеве днем ожидается около +25 градусов, ночью - +13-15.

Осадки

Дожди в этот день ожидаются во многих областях. Без существенных осадков останется только юг страны и узкая полоса от Киевщины на юг.

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Жара до +28 и летние грозы: где в Украине резко изменится погода в пятницуФото: какой будет погода в Украине 5 июня (инфографика РБК-Украина)

Для столицы сильных осадков не прогнозируют - возможен лишь местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.

На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке ночью и утром местами ожидается туман.

Напомним, майская непогода в конце весны ударила по будущему урожаю - в некоторых районах шквалы и град повредили цвет и плоды на деревьях, а на посевах распространились болезни и вредители.

Как сообщало РБК-Украина, май 2026 года в Киеве превысил климатическую норму на 0,5 градуса и установил три температурных рекорда.

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