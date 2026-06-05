Жара до +28 и летние грозы: где в Украине резко изменится погода в пятницу
Сегодня, 5 июня, в Украине будет тепло и мокро почти по всей стране. В одном из регионов температура поднимется до +28.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Украинского гидрометеорологического центра.
Температура
5 июня по всей стране будет тепло. Максимальная температура днем - от +23 до +26 градусов, на юге - до +28.
В Киеве днем ожидается около +25 градусов, ночью - +13-15.
Осадки
Дожди в этот день ожидаются во многих областях. Без существенных осадков останется только юг страны и узкая полоса от Киевщины на юг.
Фото: какой будет погода в Украине 5 июня (инфографика РБК-Украина)
Для столицы сильных осадков не прогнозируют - возможен лишь местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.
На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке ночью и утром местами ожидается туман.
Напомним, майская непогода в конце весны ударила по будущему урожаю - в некоторых районах шквалы и град повредили цвет и плоды на деревьях, а на посевах распространились болезни и вредители.
Как сообщало РБК-Украина, май 2026 года в Киеве превысил климатическую норму на 0,5 градуса и установил три температурных рекорда.