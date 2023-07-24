Повідомляється, що мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду щодо проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди напередодні влучила ворожа ракета.

Експерти зазначають, що одна зі стін має нестабільне положення, тому може статися раптове некероване обвалення. З огляду на це, роботи необхідно розпочати у найкоротші терміни.

Спершу слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. Після цього потрібно зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення у разі дощу.

Фото: Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після російського обстрілу (t.me/odesacityofficial)

Труханов зазначив, що усі дії погоджують з власником будівлі.

До того ж, владі потрібна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Адже слід розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу.

Спасо-Преображенський кафедральний собор

Вночі 23 липня окупанти завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку частково зруйновано будівлю храму та дах. Ворожа ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування", а одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.

Зазначимо, що Італія готова долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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