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Спасибо за все: Каменских умилила сеть трогательными признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 22:03
Спасибо за все: Каменских умилила сеть трогательными признанием
Каменских умилила сеть трогательным признанием в любви Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских вновь заявила о своей любви к Потапу

Известная украинская певица Анастасия Каменских, которая в конце мая заявила о свадьбе со своим коллегой по цеху Алексеем Потапенко нежной песней "Обіцяю", вновь призналась ему в любви. Артистка сделала заявление под одной из крайних публикаций в социальной сети Instagram.

Каменских поблагодарила Потапа за все, что он для нее делает.

"Спасибо Лешенька за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и конечно, за фото. Я скоро", - написала Каменских.

Спасибо за все: Каменских умилила сеть трогательными признанием

Каменских умилила сеть трогательным признанием в любви Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)

Под публикацией артистки поклонники выразили свое умиление тем, что Каменских выразила мужу слова благодарности. Многие же обратили внимание на ее внешний вид:

  • Умничка, цени его, вы красивая пара.
  • Настя, ты супер.
  • Вылитая Дженнифер Лопес.
  • Какая фигура.
  • Красивая.
  • Здравствуй, Настя, Новый год.
  • Классные костюмы у нее и вообще она классная.
  • Ты просто прелесть)))
  • Красивая такая.

Каменских умилила сеть трогательным признанием в любви Потапу (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее сын Потапа похвастался лучшим отдыхом.

До этого Каменских с подругами повеселила йогой в Киеве.

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