"Новый сезон - новая ты!" Каменских без макияжа сделала интригующее заявление

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка рассказала, что происходит с ней с приходом осени

Похоже, что в конце лета на Настю Каменских находит задумчивое и меланхоличное настроение. Ранее певица порассуждала об идеальной внешности и призналась, что нередко находит изъяны в своей фигуре. А в новой публикации в Instagram намекнула на перемены в жизни и поведала, что с ней происходит с приближением осени.

Настя опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа и со своей любимой собачкой Мими. Артистка отметила, что сейчас у нее наступил интересный период в жизни.

"Вчера нарисовала две картины! И они мне безумно нравятся! Сейчас такой классный период! Когда ты так вдохновлён и хочется создавать и создавать что-то новое! Картины, песни, образы, клипы и этот список бесконечный! Всегда, вот всегда, когда приходит осень, я как будто обновляюсь! Как будто новый сезон - новая ты! А вы, мне интересно, на какой сезон так же реагируете?" - поделилась Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры поспешили засыпать любимую певицу комплиментами. Некоторые отметили, что Настя и ее собака чем-то похожи, и обе просто очаровательны.

Вы без косметики вообще супер

Говорят что животные похожи на хозяев и это правда!

Очень, очень красивая! Обворожительная! Стильная! Гламурная! Милая!

Здесь тебе как будто лет 19)

Я хотела бы взглянуть на Ваше творение

Красивая фотография.

Така класна собачка. На Настю похожа

Один взгляд

Настя, покажите свои картины! Я тоже иногда ловлю вдохновение и рисую

Кареглазые блондинка и брюнетка))

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских часто мотивируют фанатов совместной тренировкой. В тренажерном зале под открытым небом супруги качали пресс, ухватившись за ноги друг друга, чтобы зафиксировать положение тела, и подбадривая друг дружку.

Кроме того, Настя Каменских захватила в путешествие по Италии с Потапом целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.