Настя Каменских в бикини призналась, считает ли свою внешность идеальной

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что ей не чуждо самокопание

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно пожаловалась, что грустит из-за уходящего лета, порадовала поклонников новыми горячими снимками. На своей странице в Instagram артистка опубликовала эффектные кадры у бассейна, а также призналась, считает ли она свою внешность и фигуру идеальными.

Знаменитость в какой-то период своей жизни ощутимо поправилась, однако потом взяла себя в руки и сильно похудела. С тех пор Настя старается правильно питаться и регулярно занимается спортом, в результате чего может похвастаться подтянутым и рельефным телом. На эффектных фото Каменских в черном бикини позирует у бассейна, демонстрируя аппетитные формы. Однако, как отметила певица, она тоже иногда занимается самокопанием и хочет что-то изменить в себе.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Нам девочкам всегда найдется что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, а самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать!" - поделилась Настя.

Однако артистка напомнила, что идеальной внешности или жизни не существует, и главное - получать от всего удовольствие.

"Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни", - считает Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры поблагодарили Настю за мудрые и правильные слова и оставили множество комплиментов ее фигуре.

Правильные слова, но хорошо когда есть на кого равняться!!! Вы и есть та, на которую хочеться равняться!!! красотка и большая молодец

Спасибо за то, что не возводите идеалов! И делитесь хорошими, добрыми мыслями!

Анастасия, куда Вам что-то менять, всё и так прекрасно. Не вздумайте))

Для меня ты самая красивая. А волосы у нас просто отпад

Настя, Ви прекрасна

Настя у тебя всё прекрасно!!!! И бедрышки и персик и волосы!!!!! Настоящая Украинская красавица!

Золотые слова!!!

Настенька, ты и так идеальна для многих, а в частности и для меня. Спасибо за то сто стимулируешь нас к прекрасному!

Идеальная. Всегда мудрые посты, приятно читать и наблюдать

Точно так, совершенству нет предела

Формы загляденье!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских мотивируют фанатов совместной тренировкой. В тренажерном зале под открытым небом супруги качали пресс, ухватившись за ноги друг друга, чтобы зафиксировать положение тела, и подбадривая друг дружку.

Ранее Каменских уже показывала тренировку для крепкого "орешка". Только тогда занятия проходили в спортзале с тренером.

К слову, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.