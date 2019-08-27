Нашли женихов: Каменских с подругами повеселила йогой на Девичь-Горе в Киеве

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских с подругами взобрались на один из холмов Киеве

Настя Каменских продолжает делиться с многотысячной армией поклонников спортивной мотивацией. Украинская исполнительница в последнее время едва ли не каждый день показывает детали своих утренних тренировок. Ведь именно утром певица и предпочитает заниматься. И самое главное, что тренировки у Каменских всегда разнообразны. Она не только проводит время с трениром в зале, но также ходит в бассейн и очень любит утренние пробежки. К примеру, не так давно украинская певица вызвала восторг в сети пробежкой и рассветов, который сняла на видео в столичном ботсаду.

Теперь же Настя открывает для себя прелести еще одного вида физической нагрузки. А именно - йога!

Так, на своей страничке в сети instagram певица опубликовала фото и видео, на которых как раз занимается йогой. Конечно же, Настя поспешила и своими эмоциями поделиться. Выяснилось, что она планирует посвятить йоге сразу несколько дней.

“Я уверенна, что все в этом мире не случайно! Как только я захотела и послала в космос своё огромное желание поучаствовать в йога ретрите, как оно тут же сбылось! Хотя казалось бы, такой загруженный период, что это просто невозможно! Все же наши мысли и запросы великая сила! Главное, правильно формулировать и все получится! Не могу даже передать, как я счастлива окунуться на целых четыре дня в мир йоги и самопознания!” - пишет Настя.

Настя Каменских занимается йогой (фото: instagram.com/kamenskux)

Кроме того, Каменских и забавное видео, связанное с йогой записала. Выяснилось, что сегодня утром, 27 августа, певица вместе со своей подругой Аней, а также тренером посвятила три часа йоге! При этом тренировка проходила на свежем воздухе. И в весьма необычном месте - Девичь-Гора в Киеве.

При этом Настя хотела записать познавательное видео, но вместо этого все свелось в шутку.

Подруга Насти Аня Завгородняя (жена Алексея Завгороднего из группы “Время и Стекло”) в шутку отметила, что это “Гора девственницы”.

“И здесь много мужчин. Загадывают желания и они тут же исполняются… И мы нашли женихов, сними срочно”, - комментирует видео Завгородняя. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг. Конечно же, это Потап! Певица обратилась к фанатам с напутственными словами: "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".

Также Каменских рассказала о конкуренции на Х-факторе среди членов жюри.